Italia-Spagna | gli Azzurri battono le Furie Rosse | 5-3 dopo i calci di rigore a Wembley!

A Wembley è storia! L'Italia accede alla finale di Euro 2020 superando la Spagna ai calci di rigore: 5 a 3 il risultato finale grazie a un super Donnarumma. Jorginho batte il rigore della vittoria e porta la Nazionale in finale! calci di rigore Italia: Locatelli, Belotti, Bonucci, Bernardeschi, Jorginho Spagna: Olmo, Gerard, Alcantara, Morata 120? – 1 a 1 a Wembley alla fine dei tempi supplementari, Si andrà ai calci di rigore 119? – Manca un minuto più recupero: i rigori sono sempre più ...

