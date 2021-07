Italia-Spagna, abbraccio De Rossi-Luis Enrique prima della partita (Di martedì 6 luglio 2021) Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020. Poco prima dell’inizio della fase di riscaldamento delle due formazioni, Daniele De Rossi, membro dello staff di Roberto Mancini, ha avuto l’occasione di salutare il suo ex allenatore Luis Enrique. I due, sorridenti, si sono salutati con affetto, dopo essere stati insieme alla Roma nella stagione 2011-2012. Di seguito, la foto del saluto. Negli ultimi sette precedenti, la Spagna ha schierato solo due volte il falso nove contro ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio disemifinale di Euro 2020. Pocodell’iniziofase di riscaldamento delle due formazioni, Daniele De, membro dello staff di Roberto Mancini, ha avuto l’occasione di salutare il suo ex allenatore. I due, sorridenti, si sono salutati con affetto, dopo essere stati insieme alla Roma nella stagione 2011-2012. Di seguito, la foto del saluto. Negli ultimi sette precedenti, laha schierato solo due volte il falso nove contro ...

