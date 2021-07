Imprese: Unicredit sostiene export Mae con 35 mln, garanzia Sace (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Unicredit sostiene Mae con un’operazione di export financing per un valore di 35 milioni di euro, e con garanzia di Sace. Si tratta di un’iniziativa che consentirà all’azienda piacentina, che progetta e installa impianti per la produzione di materie plastiche espanse e fibre sintetiche, di realizzare una commessa sulla Cina per 73,5 milioni di euro, per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di fibra di carbonio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) –Mae con un’operazione difinancing per un valore di 35 milioni di euro, e condi. Si tratta di un’iniziativa che consentirà all’azienda piacentina, che progetta e installa impianti per la produzione di materie plastiche espanse e fibre sintetiche, di realizzare una commessa sulla Cina per 73,5 milioni di euro, per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di fibra di carbonio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Unicredit Banche con la plastica in cassaforte. Due sono italiane Tra cui le due principali banche italiane : Unicredit e Intesa Sanpaolo. Il mercato della plastica ... Un centinaio di imprese sarebbe infatti responsabile del 90% della produzione mondiale di plastica ...

Accordo tra Unicredit e Consorzio Vino Chianti Classico per la crescita delle aziende associate UniCredit ha finalizzato un accordo con il Consorzio Vino Chianti Classico per affiancare le aziende ... funzionali al sostegno delle imprese del Consorzio. Ad esempio, il Mutuo Agrario , della durata ...

Unicredit supporta lo sviluppo delle aziende del Chianti Classico Mark Up Imprese: Unicredit sostiene export Mae con 35 mln, garanzia Sace Milano, 6 lug. Unicredit sostiene Mae con un'operazione di export financing per un valore di 35 milioni di euro, e con garanzia di Sace. Si tratta di un'iniziat ...

Piazza Affari in rosso zavorrata dalla Germania. Occhio a Mps, Telecom e alle opa Al petrolio in volata e alle tensioni con la Cina sul fronte tech si è aggiunto il dato sugli ordini manifatturieri tedeschi, in netta controtendenza sulle attese. Alle 11:00 sarà pubblicato lo Zew. O ...

