I big delle sigarette ora puntano su e-cig e tabacco riscaldato. Pubblicità occulta e influencer arruolati. Allarme dell’Unione consumatori (Di martedì 6 luglio 2021) influencer, cartellonistica, stand all’interno di aeroporti, stazioni, centri commerciali. La guerra per conquistare il mercato del tabacco riscaldato e delle sigarette elettroniche si combatte a colpi di Pubblicità occulta. Con le associazioni dei consumatori che chiedono alle autorità di vigilanza un giudizio incontrovertibile sulle recenti strategie di marketing dei signori delle sigarette. E sono pronte a dare battaglia per migliorare una legge che già oggi vieta la Pubblicità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021), cartellonistica, stand all’interno di aeroporti, stazioni, centri commerciali. La guerra per conquistare il mercato delelettroniche si combatte a colpi di. Con le associazioni deiche chiedono alle autorità di vigilanza un giudizio incontrovertibile sulle recenti strategie di marketing dei signori. E sono pronte a dare battaglia per migliorare una legge che già oggi vieta ladi ...

