Giovinco può tornare in Serie A, primi contatti con il Venezia (Di martedì 6 luglio 2021) Sebastian Giovinco può tornare in Serie A durante la sessione estiva di mercato. Il Venezia ha avviato i contatti con l’ex di Parma e Juventus Dopo oltre sei anni, Sebastian Giovinco potrebbe tornare in Serie A. Infatti, il neo-promosso Venezia, allenato da Paolo Zanetti, ha messo nel mirino l’ex giocatore di Parma e Juventus, che dal 2019 gioca in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, con cui ha vinto due volte il campionato. La squadra veneta ha avviato i primi contatti con l’attaccante, che vede nel ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) SebastianpuòinA durante la sessione estiva di mercato. Ilha avviato icon l’ex di Parma e Juventus Dopo oltre sei anni, SebastianpotrebbeinA. Infatti, il neo-promosso, allenato da Paolo Zanetti, ha messo nel mirino l’ex giocatore di Parma e Juventus, che dal 2019 gioca in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, con cui ha vinto due volte il campionato. La squadra veneta ha avviato icon l’attaccante, che vede nel ...

