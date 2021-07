Giorgia Soleri, entourage dei Maneskin avrebbe limitato uso di Instagram? Il gossip (Di martedì 6 luglio 2021) Giorgia Soleri di recente si è esposta in maniera piuttosto decisa contro la trasmissione di Canale 5, Temptation Island. L’influencer, modella e femminista ha dimostrato di fare un uso dei social per mostrare momenti di sua vita quotidiana o lanciare messaggi sociali importanti in cui crede fermamente. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni, l’uso intensivo dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 luglio 2021)di recente si è esposta in maniera piuttosto decisa contro la trasmissione di Canale 5, Temptation Island. L’influencer, modella e femminista ha dimostrato di fare un uso dei social per mostrare momenti di sua vita quotidiana o lanciare messaggi sociali importanti in cui crede fermamente. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni, l’uso intensivo dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #GiorgiaSoleri, entourage dei #Maneskin avrebbe limitato uso social? Il gossip - GdiTragedia : Se volete il parere non richiesto di una scema che si occupa di comunicazione, nelle varie polemiche di questi gior… - paneetrash : RT @paneetrash: Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Soleri la fidanzata di Damiano, insinuando che la loro sia una relazione tossica. Segnal… - chiiarodiluna : un cazzo, e poi si chiama giorgia soleri almeno impariamo i nomi - passionmakeup_ : #tzvip Ma s3lv4gg¡4 luc4r3lli non ha niente da fare?Che so mangia, canta, balla, cucina, stira, lava i piatti, vai… -