Germania | indice Zew luglio scende a 63 | 3 punti

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Peggiora l’ZEW tedesco, a. L’indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è sceso a 63,3dai 79,8 di giugno. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore anche alle attese degli analisti, che stimavano una discesa più limitata fino a 75,2. Migliorano invece le aspettative sulle condizioni attuali, che si portano a +21,9da -9,1, contro i +5del consensus.“Lo sviluppo economico continua a normalizzarsi. Nel frattempo, l’indicatore di situazione per la ...

L'indicatore ZEW del sentimento economico per laha registrato un nuovo peggioramento scendendo di 16,5 punti a una nuova lettura di 63,3 punti, da 79,8 punti del mese precedente (consensus +75,2 punti).Ma indicatore situazione corrente torna positivo dopo 2 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Scende, a luglio, ben oltre le attese, l'indice Zew che misura la fiducia delle imprese ...L'indice Zew del sentiment economico in Germania è diminuito nel sondaggio di luglio, scendendo di 16,5 punti a 63,3 punti, deludendo le aspettative degli analisti che avevano previsto un calo più con ...