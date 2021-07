Feltri e il sì a Giorgia Meloni: a chiunque altro avrei detto no. Vorrei una Milano che funzioni meglio (Di martedì 6 luglio 2021) Vittorio Feltri spiega all’AdnKronos il suo sì a Giorgia Meloni. “Conosco Giorgia Meloni da molto tempo, vado d’accordo con lei, non sono appassionato particolarmente di politica ma quando mi ha chiesto la disponibilità a candidarmi, ho detto di sì. Se me lo avesse chiesto qualsiasi altro, non avrei accettato“. Del direttore editoriale di Libero si era parlato anche come possibile candidato sindaco per Milano ma Feltri, pur dicendosi lusingato, aveva declinato l’offerta. Ora ha detto sì a Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Vittoriospiega all’AdnKronos il suo sì a. “Conoscoda molto tempo, vado d’accordo con lei, non sono appassionato particolarmente di politica ma quando mi ha chiesto la disponibilità a candidarmi, hodi sì. Se me lo avesse chiesto qualsiasi, nonaccettato“. Del direttore editoriale di Libero si era parlato anche come possibile candidato sindaco perma, pur dicendosi lusingato, aveva declinato l’offerta. Ora hasì a Fratelli ...

Advertising

enricomontibell : RT @TucciTuccio: Giorgia Meloni: Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d’Italia «Rappresenta tanto per la storia del giornalismo ita… - taninoferri : Vittorio Feltri entra in Fratelli d’Italia: il fondatore di Libero scende in campo a 78 anni, guiderà la lista del… - panmatt : RT @civati: Che sorpresa! - armando06640957 : Giorgia Meloni a Milano intervistata da Vittorio Feltri che annuncia pas... - CarriaggioM : RT @civati: Che sorpresa! -