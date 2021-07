È morta Raffaella Carrà

(Di martedì 6 luglio 2021), una delle più grandi showgirl italiane, èall’età di 78 anni, dopo una malattia che — ha detto il suo ex compagno Sergio Japino — «da qualche tempo aveva attaccato il suo corpo così minuto, ma pieno di energia»

Morte Carrà, l'ultima volontà di: 'Una bara di legno grezzo' Il mondo piange la tragica scomparsa diCarrà ,per una malattia che teneva segreta all'età di 78 anni. Se n'è andata all'improvviso, alle 16.20 di un pomeriggio di luglio. La notizia l'ha data ai media attraverso un ...Vedi AncheCarrà, quando nel 2012 partecipò alla Festa del Fatto della Versiliana: 'Ecco il mio consiglio per i giovani che vogliono fare tv' Oltre a questo l'amministrazione Biden ha ...La conduttrice e soubrette aveva da poco compiuto 78 anni. Si è spenta dopo una improvvisa malattia. I suoi programmi hanno fatto la storia della Rai. Il cordoglio di Mattarella ..."Ciao Raffaella, con tuto l'amore possibile": il commovente messaggio di addio pubblicato da Tiziano Ferro per la morte di Raffaella Carrà ...