Ddl Zan a rischio per l’asse tra Renzi e Salvini. Ma M5S e Pd non trattano. Il Senato decide il calendario della discussione in Aula. Ma i voti per approvare la legge per ora non ci sono (Di martedì 6 luglio 2021) Un avvertimento che suona come una minaccia. Matteo Renzi getta benzina sul fuoco sul ddl Zan (leggi l’articolo). E nell’intervista rilasciata a Repubblica dice che “l’importante è non affossare la legge: a scrutinio segreto rischia molto. Nei gruppi Pd e M5S potrebbero mancare voti, è il segreto di Pulcinella”. Una provocazione che tanto il Pd quanto il M5S rigirano al mittente denunciando un asse tra Renziani e le destre. Semmai, infatti, è Italia viva a non doversi prestare a strumentalizzazioni: “La Lega – dice il dem Alessandro Zan ai Renziani – “vi sta usando come cavallo di Troia per entrare nelle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Un avvertimento che suona come una minaccia. Matteogetta benzina sul fuoco sul ddl Zan (leggi l’articolo). E nell’intervista rilasciata a Repubblica dice che “l’importante è non affossare la: a scrutinio segreto rischia molto. Nei gruppi Pd e M5S potrebbero mancare, è il segreto di Pulcinella”. Una provocazione che tanto il Pd quanto il M5S rigirano al mittente denunciando un asse traani e le destre. Semmai, infatti, è Italia viva a non doversi prestare a strumentalizzazioni: “La Lega – dice il dem Alessandro Zan aiani – “vi sta usando come cavallo di Troia per entrare nelle ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - DrApocalypse : #DDLZan, è il (primo) Giorno del Giudizio in Senato - marinellafly12 : RT @erretti42: La faccia di culo dell’Innominabile che spiega il suo voltafaccia per via del voto segreto che mette a rischio l’approvazion… -