Covid, le notizie. Tasso di positività allo 0,6%. Figliuolo oggi vede le Regioni. LIVE (Di martedì 6 luglio 2021) Attesa per l’incontro tra il Commissario straordinario per l'?emergenza Covid e alcuni governatori sulla presunta carenza di dosi vaccinali. Il ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari "dobbiamo lavorare perché' quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma”. Il 45% degli adulti in Ue è stato vaccinato integralmente ma in Italia e in altri 9 paesi europei la curva dei contagi torna a salire Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 luglio 2021) Attesa per l’incontro tra il Commissario straordinario per l'?emergenzae alcuni governatori sulla presunta carenza di dosi vaccinali. Il ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari "dobbiamo lavorare perché' quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma”. Il 45% degli adulti in Ue è stato vaccinato integralmente ma in Italia e in altri 9 paesi europei la curva dei contagi torna a salire

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Nuova ondata di contagi, Bangladesh estende lockdown Il Bangladesh ha esteso oggi di un'altra settimana, fino al 14 luglio, uno stretto lockdown a livello nazionale, a fronte di nuovi record di contagi e morti da nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore ...

Col vaccino sei protetto? Ecco la verità sulle dosi In attesa che i vaccini ad Rna vengano "aggiornati", ci sono nuove ottime notizie sulla protezione di quelli attualmente in uso su tutta la popolazione: nonostante la ...alle nuove varianti del Covid - ...

Coronavirus, ultime notizie: la Germania allenta le restrizioni per chi arriva da Uk e India Il Sole 24 ORE

Kazakhstan adds over 2,600 new COVID cases in 24h Sultan, reported 710 out of 2,618 fresh infections in the past day. Ranked second is Karaganda region with 490 new COVID-19 cases. Almaty city added the third highest number of coronavirus cases - 277 ...

