Covid, l'Asl Napoli 2 Nord: Mancano i vaccini, da giovedì stop alle prime dosi (Di martedì 6 luglio 2021) A partire da giovedì 8 luglio l'Asl Napoli 2 Nord sospenderà la somministrazione di prime dosi di vaccino a causa della limitatezza delle scorte. Al momento, infatti, l'Azienda sanitaria competente su 32 comuni della provincia di Napoli e sulle isole Ischia e Procida, deve assicurare la priorità alle oltre 190mila persone che devono effettuare la seconda dose nelle prossime settimane, garantendo loro il completamento della vaccinazione. L'Azienda sanitaria, ricorda una nota, "aveva avviato dallo scorso 29 giugno un programma di accessi senza prenotazione ...

