Covid Italia, Brusaferro: "Discesa dei contagi si è fermata, serve più monitoraggio" (Di martedì 6 luglio 2021) Le riaperture in Gran Bretagna? "Credo che la valutazione debba essere fatta in base alla situazione epidemiologica locale, dunque bene per gli inglesi se possono riacquistare alcune libertà". Questo il commento di del presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sul Corriere della Sera riguardo la notizia che dal 19 luglio il Regno Unito riaprirà tutto nonostante il nuovo aumento di contagi dovuti alla variante Delta. "In Italia – afferma Brusaferro – l'incidenza dei casi è ferma a 9 su 100 mila abitanti, "l'auspicio è che si possa scendere ancora, ma i dati al momento mostrano che la ...

