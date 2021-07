Coding Women Sicily, 12 borse di studio di Edgemony per sviluppatrici software nel territorio (Di martedì 6 luglio 2021) Coding Women Sicily è un’iniziativa di Edgemony, Hub tecnologico con sede a Palermo specializzato nella formazione tecnologica e digitale, che ha l’obiettivo di incentivare l’occupazione femminile sul territorio nel settore dello sviluppo software. Una presenza ferma al 10 % nel mondo e che diventa ancora minore in Sicilia, dove la disoccupazione femminile sfiora il 30%, circa il doppio della media nazionale. Edgemony sostiene il progetto con la collaborazione delle aziende partner tra cui Bending Spoons, main sponsor del progetto, Facile.it, TUI Musement, Subito e Uala. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021)è un’iniziativa di, Hub tecnologico con sede a Palermo specializzato nella formazione tecnologica e digitale, che ha l’obiettivo di incentivare l’occupazione femminile sulnel settore dello sviluppo. Una presenza ferma al 10 % nel mondo e che diventa ancora minore in Sicilia, dove la disoccupazione femminile sfiora il 30%, circa il doppio della media nazionale.sostiene il progetto con la collaborazione delle aziende partner tra cui Bending Spoons, main sponsor del progetto, Facile.it, TUI Musement, Subito e Uala. ...

