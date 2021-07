Calcio: Ferrari, ‘accetto sentenza ma è possibile precedente, ricorrerò in appello’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Sono della linea che le sentenze vanno accettate, ma ricorrerò comunque in appello: è stato gravissimo che Carmine Raiola abbia convocato una conferenza con tutti i giornali ed emittenti, nella quale ha fatto un attacco preciso a una critica che avevo espresso con toni non volgari”. Paola Ferrari commenta con l’Adnkronos la sentenza del Tribunale di Roma che le ha dato torto e l’ha condanna a pagare le spese processuali nella causa per diffamazione intentata dalla giornalista contro il procuratore di Gigi Donnarumma. “Questa offesa è stata ripetuta più volte – prosegue la conduttrice Rai di Euro2020 – E oltre ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Sono della linea che le sentenze vanno accettate, macomunque in appello: è stato gravissimo che Carmine Raiola abbia convocato una conferenza con tutti i giornali ed emittenti, nella quale ha fatto un attacco preciso a una critica che avevo espresso con toni non volgari”. Paolacommenta con l’Adnkronos ladel Tribunale di Roma che le ha dato torto e l’ha condanna a pagare le spese processuali nella causa per diffamazione intentata dalla giornalista contro il procuratore di Gigi Donnarumma. “Questa offesa è stata ripetuta più volte – prosegue la conduttrice Rai di Euro2020 – E oltre ...

