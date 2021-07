Atletica: in Ungheria Tamberi chiude quarto con un 2,30, 13.31 per Dal Molin (Di martedì 6 luglio 2021) Nella tappa Gold del Continental Tour di Atletica leggera in quel di Szekesfehervar, Gianmarco Tamberi torna a saltare a 2,30, misura di valore internazionale e soglia anche psicologica. L’azzurro commette poi tre errori al primato stagionale outdoor di 2,33 e chiude la propria penultima gara prima delle Olimpiadi di Tokyo al quarto posto, alle spalle di Maksim Nedasekau, Ilya Ivanyuk e Mikhail Akimenko. Si conferma anche Paolo Dal Molin che negli ostacoli, dopo una grande partenza, colpisce tutte le barriere dalla quarta in avanti ma non perde l’assetto e si aggiudica il primo posto nella serie più ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Nella tappa Gold del Continental Tour dileggera in quel di Szekesfehervar, Gianmarcotorna a saltare a 2,30, misura di valore internazionale e soglia anche psicologica. L’azzurro commette poi tre errori al primato stagionale outdoor di 2,33 ela propria penultima gara prima delle Olimpiadi di Tokyo alposto, alle spalle di Maksim Nedasekau, Ilya Ivanyuk e Mikhail Akimenko. Si conferma anche Paolo Dalche negli ostacoli, dopo una grande partenza, colpisce tutte le barriere dalla quarta in avanti ma non perde l’assetto e si aggiudica il primo posto nella serie più ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica: in Ungheria #Tamberi chiude quarto con un 2,30, 13.31 per #DalMolin - WSalvaterra : RT @atleticaitalia: #atletica ?? ancora una grande prova di Paolo Dal Molin! 13.31 (+0.9) a Szekesfehervar (Ungheria) nei 110hs, a quattro c… - atleticaitalia : #atletica ?? ancora una grande prova di Paolo Dal Molin! 13.31 (+0.9) a Szekesfehervar (Ungheria) nei 110hs, a quatt… - SkySport : World Tour Gold, l'atletica fa tappa in Ungheria. Oggi LIVE su Sky Sport ? Dalle 17.30 nuovo appuntamento con l'atl… - sportli26181512 : World Tour Gold, l'atletica fa tappa in Ungheria. Oggi LIVE su Sky Sport: Oggi dalle 17.30 nuovo appuntamento con l… -