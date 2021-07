Accademia Carrara, nuovo corso: sbarca a Shanghai con 50 capolavori (Di martedì 6 luglio 2021) Cinquanta capolavori in mostra al Bund One Art Museum da agosto all’inizio del prossimo anno. Nel piano di riallestimento del museo, nel 2022, previsto anche il recupero del giardino della pinacoteca. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 luglio 2021) Cinquantain mostra al Bund One Art Museum da agosto all’inizio del prossimo anno. Nel piano di riallestimento del museo, nel 2022, previsto anche il recupero del giardino della pinacoteca.

