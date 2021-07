"A Raffaella": l'appello alla Rai per ricordare la Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Sull'onda emotiva della morte di Raffaella Carrà, Milly Carlucci si rivolge direttamente alla Rai per l'ultimo omaggio alla grande showgirl Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Sull'onda emotiva della morte di, Milly Carlucci si rivolge direttamenteRai per l'ultimo omaggiogrande showgirl

Advertising

Donnerstimme : Esatto! Se in tutto l'universo solo questa qua (e quell'altra che mi mancava all'appello tra le sciagure ) ha prov… - bluesky70s : Se il tempo si potesse fermare, se il tempo fosse alleato...e invece scorre velocemente per condurci all'inevitabil… - LancerGT2 : @sarainfinita @FLMIRONES Raffaella Carrà, l’appello pro vaccino in tv: «Serve per tornare a vivere: lo farò. Ma bas… - CiaobyDany : RT @Open_gol: In uno degli ultimi interventi in tv, Raffaella Carrà aveva lanciato il suo appello chiaro a favore dei vaccini - infoitcultura : Raffaella Carrà, l’appello pro vaccino in tv: «Serve per tornare a vivere: lo farò. Ma basta aghi nelle braccia nei… -