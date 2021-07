Wimbledon, Djokovic vince contro Garin: gli highlights (Di lunedì 5 luglio 2021) La sintesi della vittoria in tre set del numero 1 del mondo Novak Djokovic contro il cileno Cristian Garín negli ottavi di finale di Wimbledon. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) La sintesi della vittoria in tre set del numero 1 del mondo Novakil cileno Cristian Garín negli ottavi di finale di

Advertising

WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - DanieleRaponi : #Wimbledon #tennis ???? #Khachanov ???? #Fucsovics ???? #Shapovalov ???? #Djokovic qualificati ai quarti eliminate ????… - DirVenetoAgr : RT @WeAreTennisITA: QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Matteo… - GiammiMarchini : @CarloAl87550029 @EURO2020 @Wimbledon Troppo 'facile' farlo ora...?? Wimbledon dico Djokovic. L'Europeo lo vince l'I… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Tennis, #Djokovic non dà scampo a Garin e si prende i quarti a #Wimbledon. #SportMediaset -