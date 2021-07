WhatsApp, come inviare film interi: il trucco è stupefacente (Di lunedì 5 luglio 2021) Spunta su WhatsApp un trucco per inviare in chat dei film interi. Andiamo quindi a vedere come applicare il tool che sta stupendo gli utenti. Nuovo trucco per l’applicazione di messaggistica (via Screenshot)WhatsApp è senza ombra di tutto l’applicazione più usata al mondo, visto che ci permette di scambiare messaggi con i nostri cari gratuitamente. L’app non si ferma alla sola funzione di messaggistica e nell’ultimo periodo si è potuto notare l’introduzione di numerose nuove funzioni. Infatti all’interno dell’applicazione è possibile anche ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021) Spunta suunperin chat dei. Andiamo quindi a vedereapplicare il tool che sta stupendo gli utenti. Nuovoper l’applicazione di messaggistica (via Screenshot)è senza ombra di tutto l’applicazione più usata al mondo, visto che ci permette di scambiare messaggi con i nostri cari gratuitamente. L’app non si ferma alla sola funzione di messaggistica e nell’ultimo periodo si è potuto notare l’introduzione di numerose nuove funzioni. Infatti all’interno dell’applicazione è possibile anche ...

Advertising

lookingforhugs : @artvvackerman Comunque é mezz'ora che sono seduta in bagno a risponderti tramite tweet quando abbiamo WhatsApp com… - SOCESARA_ : interagisco con un sacco di gente anche se nessuno come sara ed emma che ieri a furia di messaggi mi hanno bloccato le notifiche di whatsapp - xhalamett : bello essere me su twitter è un po’ come essere me su whatsapp sempre nessuno che mi caga vado a ridere da sola ciao - Luisabeorchia : potrei mettere come foto profilo di whatsapp me davanti al Colosseo giusto per dare un po’ di spicy pathos a mia ma… - bvbblegvmbjtch : @sakuc0r3 fedefede sono qui o su whatsapp come preferisci -