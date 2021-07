“Un vuoto incommensurabile”: il dolore di Michelle Hunziker per una perdita (Di lunedì 5 luglio 2021) Michelle Hunziker, uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani, è molto seguita anche sui social, ed in particolare su Instagram dove può contare su circa 5 milioni di follower. Anche per questo, la popolare conduttrice si è affidata proprio alla nota piattaforma per comunicare ai fan tutto il suo dolore per una recente perdita che le ha davvero spezzato il cuore. Come riporta anche Caffeina Magazine, Michelle ha infatti dovuto dire addio alla sua cagnolina Lilly, fedele compagna di viaggio per molti anni. LEGGI ANCHE => Gerry Scotti e Michelle ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 luglio 2021), uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani, è molto seguita anche sui social, ed in particolare su Instagram dove può contare su circa 5 milioni di follower. Anche per questo, la popolare conduttrice si è affidata proprio alla nota piattaforma per comunicare ai fan tutto il suoper una recenteche le ha davvero spezzato il cuore. Come riporta anche Caffeina Magazine,ha infatti dovuto dire addio alla sua cagnolina Lilly, fedele compagna di viaggio per molti anni. LEGGI ANCHE => Gerry Scotti e...

