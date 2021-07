Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 10:10 (Di lunedì 5 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prima notte al Gemelli per Papa Francesco dopo l’operazione di ieri al colon Il Santo Padre ha reagito bene l’intervento condotto in anestesia generale recitava il bollettino medico diffuso Ieri sera 4 luglio dopo l’intervento questa mattina inoltre fonti ospedaliere diritto uniformemente nel decorso postoperatorio regolare Bergoglio è ricoverato al decimo piano dell’ala che ha già ospitato i ricoveri papali di Wojtyla il pontefice resterà in ospedale almeno 5 giorni Intanto sono moltissimi messaggi di sostegno arrivati da molti esponenti politici italiani L’Italia ha ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio prima notte al Gemelli per Papa Francesco dopo l’operazione di ieri al colon Il Santo Padre ha reagito bene l’intervento condotto in anestesia generale recitava il bollettino medico diffuso Ieri sera 4 luglio dopo l’intervento questa mattina inoltre fonti ospedaliere diritto uniformemente nel decorso postoperatorio regolare Bergoglio è ricoverato al decimo piano dell’ala che ha già ospitato i ricoveri papali di Wojtyla il pontefice resterà in ospedale almeno 5 giorni Intanto sono moltissimi messaggi di sostegno arrivati da molti esponenti politici italiani L’Italia ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - fanpage : Un'ottima notizia. - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - GiovanniRoi : Papa Francesco ricoverato e operato per stenosi diverticolare, intervento al colon | Ultime notizie. Ma questo dimo… - junews24com : Aurora Galli vola in Inghilterra: si aspetta solo l'annuncio dell'Everton - -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Il toro accelera, ma solo a Wall Street Il massimo storico è stato migliorato tutti i giorni nelle ultime 7 sedute. Il balzo di venerdì (+0,... In USA l'euforia è in piena ebollizione e il futuro sembra in grado di portare solo buone notizie. ...

Incidente lago di Garda, arrestato il tedesco Kassen: in carcere a Brescia. 'Ubriaco alla guida del motoscafo' Arrestato Patrick Kassen , il 52enne tedesco accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per l'incidente sul lago di Garda costato la vita a Umberto Garzarella e Greta Nedrotti . 'È stato ...

Coronavirus, ultime notizie. Biden: la pandemia non è ancora sconfitta Il Sole 24 ORE Delirio nell’oasi verde Un pugno di case nel cuore della campagna di Santa Maria a Monte. Gli unici rumori sono i clic degli strumenti presenti all’osservatorio astronomico. Per il resto, pace, relax e tanto verde. Ci sono i ...

L’Etruria Under 16 cede al Livorno e chiude al 4° posto Bruciante sconfitta per l’Under 16 maschile dell’Etruria nella finale per il 3°-4° posto del proprio campionato di categoria. Gli empolesi, infatti, si sono dovuti arrendere 8-9 in casa al Livorno Aqu ...

Il massimo storico è stato migliorato tutti i giorni nelle7 sedute. Il balzo di venerdì (+0,... In USA l'euforia è in piena ebollizione e il futuro sembra in grado di portare solo buone. ...Arrestato Patrick Kassen , il 52enne tedesco accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per l'incidente sul lago di Garda costato la vita a Umberto Garzarella e Greta Nedrotti . 'È stato ...Un pugno di case nel cuore della campagna di Santa Maria a Monte. Gli unici rumori sono i clic degli strumenti presenti all’osservatorio astronomico. Per il resto, pace, relax e tanto verde. Ci sono i ...Bruciante sconfitta per l’Under 16 maschile dell’Etruria nella finale per il 3°-4° posto del proprio campionato di categoria. Gli empolesi, infatti, si sono dovuti arrendere 8-9 in casa al Livorno Aqu ...