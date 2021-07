Ufficiale | Spezia | arriva Hristov dalla Fiorentina

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Spezia, ufficiale Hristov dalla Fiorentina: Il difensore bulgaro arriva a titolo definitivo: ha firma… - HCE__ : RT @acspezia: ?? Petko Hristov è un nuovo calciatore dello #SpeziaCalcio ! Benvenuto! ?? ?? - acspezia : ?? Petko Hristov è un nuovo calciatore dello #SpeziaCalcio ! Benvenuto! ?? ?? - firenzeviola_it : UFFICIALE, Hristov è un nuovo giocatore dello Spezia - FiorentinaUno : UFFICIALE, Petko Hristov è un nuovo giocatore dello Spezia - -

Sarà Tugberk Tanrivermis a guidare la Primavera aquilotta nella stagione 2021-2022, avendo sottoscritto un contratto di durata biennale con lo Spezia Calcio. Nato aI Istanbul, classe '89, capace di pa ...Vigarano si rinforza sotto canestro inserendo nel roster Silvia Sarni. Silvia 33 anni gli ultimi in A2 con La Spezia è stata ,per molto tempo ,colonna di formazioni di A1 come Napoli,Taranto,Como e Fa ...