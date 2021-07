Tottenham, Kane: “Dopo Euro 2020 parlerò con Fabio Paratici e Nuno Espirito Santo” (Di lunedì 5 luglio 2021) L’attaccante del Tottenham, Harry Kane, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘TalkSport’, ha parlato del suo possibile futuro e del nuovo tecnico degli Spurs Nuno Espirito Santo: “Ogni volta che arriva un nuovo tecnico c’è grande eccitazione attorno al club. Io non ho ancora avuto contatti con lui ovviamente essendo in ritiro con l’Inghilterra e dedicandomi sono alla Nazionale. Spero che ancora per una settimana possa essere così. Espirito Santo è comunque un ottimo allenatore, ha fatto bene ai Wolves e li ha fatti giocare bene. Quando finirà l’Europeo ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) L’attaccante del, Harry, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘TalkSport’, ha parlato del suo possibile futuro e del nuovo tecnico degli Spurs: “Ogni volta che arriva un nuovo tecnico c’è grande eccitazione attorno al club. Io non ho ancora avuto contatti con lui ovviamente essendo in ritiro con l’Inghilterra e dedicandomi sono alla Nazionale. Spero che ancora per una settimana possa essere così.è comunque un ottimo allenatore, ha fatto bene ai Wolves e li ha fatti giocare bene. Quando finirà l’peo ...

