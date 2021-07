Tiziano Ferro ricorda Raffaella Carrà | regina anche di una sua canzone di successo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo è sotto choc per la morte improvvisa di. Dopo Maria De Filippi, tra i messaggi più toccanti,ha volutore l’icona numero uno dello spettacolo italiano.di una sua hit Mi sono svegliato stamattina e mi fa male stare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Raffaella Carrà, la dedica diè dolcissima: 'Sto male, ripenso all'ultima volta che abbiamo riso insieme' '5 luglio. Che dolore! Non ci voglio credere...'. Lo scrive su Facebook Gianni ...Il ricordo straziante di: 'Ridevamo come matti' Elettra Lamborghini, bikini striminzito e visuale clamorosa - FOTO Per vederla, vai su Successivo SUCCESSIVOTiziano Ferro ricorda Raffaella Carrà, regina anche di una sua canzone di successo: il doloroso ricordo del cantante di Latina."Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all'ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Per ...