Ti si gonfiano le mani con il caldo? Non sei l'unica! Ecco a cosa è dovuto e come togliere gli anelli (Di lunedì 5 luglio 2021) Ti si gonfiano spesso le mani con il caldo? Tranquilla, è un fastidio molto comune! Scopri a cosa è dovuto e come puoi rimediare in poco tempo. Con il caldo torrido estivo arrivano i malanni per il corpo. Spossatezza, maggiore irascibilità e irritazioni cutanee sono solo alcuni dei fastidi più comuni. Gli esperti danno consigli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zainbow : con questo caldo non riesco a portare gli anelli per tanto tempo perché le mani mi si gonfiano a tal punto da sembrare due cotechini rip - Y4GSOGM1N : not related (almeno credo) ma questa foto mi ha fatto ricordare che se io oso camminare in estate per una mezz'oret… -