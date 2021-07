Temptation Island 2021 terza puntata: streaming, video e anticipazioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Temptation Island 2021 terza puntata quando va in onda Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2021, giunto alla terza puntata. Ancora costante il grande successo del reality dell’estate che vede alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia. Conosciute le coppie, i tentatori e le tentatrici, il programma è entrato subito nel vivo. Intanto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 5 luglio 2021)quando va in onda Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie di, giunto alla. Ancora costante il grande successo del reality dell’estate che vede alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia. Conosciute le coppie, i tentatori e le tentatrici, il programma è entrato subito nel vivo. Intanto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fvearless__ : è iniziato temptation island io sono pronta - itstefaniapicc : RT @FLVICKER1: « tutto questo, è temptation island. » #TemptationIsland - streetloveitaly : RT @ashcoltami: Ma anche voi salutate Filippo? Benvenuti alla seconda puntata di Temptation Island Ciao Filiii #TemptationIsland - kookphoria_6 : Per la noia sto guardando temptation island, non sono pronta per il trash che vedrò - Methamorphose30 : RT @RodrigoB_orgia: Mi chiedo davvero se stasera fosse davvero necessario mandare in onda temptation island. -