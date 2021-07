Regioni | i governatori più amati | Giani settimo | quarto posto per Toti | Tesei 11esima

Advertising

GiuseppeEvangeo : RT @Giorgiolaporta: Complimenti a Luca #Zaia della #Lega che si conferma il governatore più amato d’Italia. Nella classifica non troverete… - Giorgiolaporta : Complimenti a Luca #Zaia della #Lega che si conferma il governatore più amato d’Italia. Nella classifica non trover… - DepontiFranca : Regioni:?Zaia superstar nella classifica dei Governatori, scatto di Bonaccini @sole24ore - Cangiu47 : Regioni:?Zaia superstar nella classifica dei Governatori, scatto di Bonaccini @sole24ore - rassegnagram : Oggi @sole24ore pubblica i risultati del suo sondaggio di gradimento sui #governatori locali: #Sala e #Raggi boccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni governatori

La Nazione

Roma, 5 luglio 2021 " Nella classifica deipiù amati è Luca Zaia la vera superstar. Secondo la rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali, in un anno il consenso ...Il presidente della Lombardia Attilio Fontana vede aumentare i suoi consensi nell' indice di gradimento dei presidenti dellepubblicata oggi da Il Sole24Ore del lunedì, commissionata dal quotidiano economico a Noto Sondaggi. Nella 'Governance Poll', Fontana guadagna il 2,7% rispetto all'indagine dello scorso anno, ...La classifica di gradimento del Sole 24 Ore lo vede al sesto posto tra i presidenti di Regione: "La vostra fiducia per me è la forza più grande" ...di REDAZIONE POLITICA Il primo cittadino di Bari riceve anche nel 2021 il più elevato indice di gradimento in Italia, con il 65% dei consensi, Imbarazzante invece il quart'ultimo posto del sindaco di ...