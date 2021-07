Quella volta che Damiano dei Maneskin è apparso in una nota serie tv italiana (Di lunedì 5 luglio 2021) Incredibile ma vero, Damiano dei Maneskin ha fatto una comparsa in una serie tv italiana molto amata: Un Medico in Famiglia. A riportare questa curiosità ci ha pensato il blog Biccy. Facciamo chiarezza, però: il frontman dei Maneskin non ha avuto una vera e propria parte in cui ha dovuto recitare. Il suo “profilo Facebook”, però, è stato mostrato in primo piano durante una scena della serie. Quale? Quella in cui nell’undicesima puntata della decima stagione, Bobò mostra qualche dubbio sul fatto che tale Luigi Pacchiarotti possa essere il vero figlio di Lele Martini, suo ... Leggi su trashblog (Di lunedì 5 luglio 2021) Incredibile ma vero,deiha fatto una comparsa in unatvmolto amata: Un Medico in Famiglia. A riportare questa curiosità ci ha pensato il blog Biccy. Facciamo chiarezza, però: il frontman deinon ha avuto una vera e propria parte in cui ha dovuto recitare. Il suo “profilo Facebook”, però, è stato mostrato in primo piano durante una scena della. Quale?in cui nell’undicesima puntata della decima stagione, Bobò mostra qualche dubbio sul fatto che tale Luigi Pacchiarotti possa essere il vero figlio di Lele Martini, suo ...

