Phenomena | il premio internazionale alle imprenditrici del Sud | 2 siciliane nella cinquina 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Phenomena premio

Gazzetta del Sud

Cinque donne riceveranno il2021 la sera di sabato 10 luglio . Sono donne tenaci che hanno saputo affermare le loro idee e raggiungere traguardi professionali di rilievo in diversi ...Ancora top secret le nominations per il2021. È certo, tuttavia, che la sera del 10 luglio saliranno sul palco dell'Aurum tre imprenditrici, una per settore, votate dai compratori ...Cagliari. Il caseificio Garau alla Mostra Internazionale "Phenomena" a PescaraLe imprenditrici del sud in vetrina ...Roma, 1 lug. (askanews) - Sono sessantasette le aziende italiane selezionate per Phenomena, il primo e unico salone espositivo italiano dedicato esclusivamente alle imprenditrici delle otto Regioni de ...