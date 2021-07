Parcheggiatori abusivi, sei multe durante controlli (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato per il contrasto alla illecita professione di parcheggiatore abusivo. durante lo svolgimento di un servizio mirato, gli Agenti del X Distretto diretto da Antonino Mendolia hanno sanzionato amministrativamente 6 persone colte sul fatto. Alcuni loro aiutanti sono riusciti in tempo a sfuggire ai serrati controlli scappando all’interno della spiaggia pubblica nella zona cosiddetta dei ‘cancelli’ sulla via Litoranea tra piazzale Colombo e il X Cancello. Nella circostanza, inoltre, con la collaborazione del personale della Polizia di Roma Capitale, state elevate anche 40 violazioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – Continuano incessanti idella Polizia di Stato per il contrasto alla illecita professione di parcheggiatore abusivo.lo svolgimento di un servizio mirato, gli Agenti del X Distretto diretto da Antonino Mendolia hanno sanzionato amministrativamente 6 persone colte sul fatto. Alcuni loro aiutanti sono riusciti in tempo a sfuggire ai serratiscappando all’interno della spiaggia pubblica nella zona cosiddetta dei ‘cancelli’ sulla via Litoranea tra piazzale Colombo e il X Cancello. Nella circostanza, inoltre, con la collaborazione del personale della Polizia di Roma Capitale, state elevate anche 40 violazioni ...

