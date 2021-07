“Non posso crederci, che emozione”. Aka7even, obiettivo raggiunto: il grande annuncio fa impazzire i fan (Di lunedì 5 luglio 2021) Per Aka7even momento magico, dopo la bellissima esperienza ad ‘Amici 20’, culminata con l’approdo alla finale del serale. Ha raggiunto un obiettivo molto ambizioso e che probabilmente sognava da tempo, anche se mai si sarebbe aspettato di ottenerlo in così poco tempo. A riferire tutto è stato lo stesso cantante, che ha comunicato la splendida notizia sul suo profilo Instagram ufficiale. Un’emozione davvero enorme, che ha fatto commuovere anche tantissimi suoi ammiratori, impazziti di gioia. Qualche giorno fa Aka7even ha dedicato la sua “Mi manchi” all’amico Michele Merlo, venuto a mancare a causa di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Permomento magico, dopo la bellissima esperienza ad ‘Amici 20’, culminata con l’approdo alla finale del serale. Haunmolto ambizioso e che probabilmente sognava da tempo, anche se mai si sarebbe aspettato di ottenerlo in così poco tempo. A riferire tutto è stato lo stesso cantante, che ha comunicato la splendida notizia sul suo profilo Instagram ufficiale. Un’davvero enorme, che ha fatto commuovere anche tantissimi suoi ammiratori, impazziti di gioia. Qualche giorno faha dedicato la sua “Mi manchi” all’amico Michele Merlo, venuto a mancare a causa di una ...

Advertising

CarloCalenda : Posso osare una domanda ai guardiani della democrazia? Ma mentre Roma è sommersa di rifiuti qualcuno di voi ha pens… - fattoquotidiano : “Ora posso dirlo: l'autunno non sarà drammatico', sentire nelle parole di Massimo Galli rinnovato ottimismo fa senz… - francescacheeks : Non posso fare commenti sull'arbitraggio, giusto? - foIkwt : ci ho creduto in questa relazione, fin troppo, e sempre con il giusto disinteresse perché è la sua vita privata - a… - _Valealizzi_ : RT @acciokindness: No scusate in che senso è morta Raffaella Carrà? Non ci posso credere, io la vedevo un po' come la Regina Elisabetta: im… -