Milano | mietitrebbia investe due marocchine | gli amici fuggono e le lasciano morire

(Di lunedì 5 luglio 2021)5 lug — E’ giallo intorno alla morte di Hanan Nekhla e Sara El Jaafari, cittadinedi 31 e 28 anni falciate da una mietritrebbia in un campo tra Locate Triulzi e Sesto Ulteriano, vicino alla tangenziale est diinvestite dal mietritrebbia, il conducente non le aveva viste La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come atto dovuto nei confronti del bracciante alla guida del macchinario agricolo che le avrebbe investite. Si tratta di Andrea P., 28 anni, che nega ogni minima responsabilità e sostiene di non essersi accorto della presenza delle due ...

L'ultima volta due settimane fa: lei lavorava come cameriera a Treviglio e anch'io ho cominciato a lavorare in un ristorante, a, in zona Corvetto'. Leggi anche Investite da una, ...Due donne di origine marocchina trovate morte in un campo agricolo a sud di, morte dopo essere state investite da una. Una delle due aveva anche dato l'allarme al 112, venerdì mattina, spiegando appunto che entrambe erano state investite da una ...Non sarebbero state sole, Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le due ragazze di origini marocchine investite e uccise da una macchina agricola in un campo di San Giuliano Milanese. Lo ha rivelato ...Un agricoltore, ritenuto responsabile di aver investito e ucciso le due giovani, è ora indagato per duplice omicidio colposo. Ma secondo gli inquirenti le ragazze non erano sole in quel campo Due donn ...