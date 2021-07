Miami | demolito il resto del palazzo crollato

Advertising

Il resto del palazzo crollato in Florida lo scorso 24 giugno è stato demolito nella notte attraverso piccole esplosioni controllate. Il bilancio è di 24 morti e 121 dispersi. Le autorità hanno deciso di procedere con la demolizione dell'edificio di 12 piani. La parte restante dell'edificio crollato a Miami è stata demolita questa notte. Lo aveva annunciato poche ore prima il sindaco di Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Miami-Dade è tra le 15 contee per le quali il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato lo stato di emergenza.