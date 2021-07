(Di lunedì 5 luglio 2021) Ilè in: è. L’artista ci ha appena lasciato all’età di 78 anni. Ilpiange oggi la scomparsa di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Adnkronos : #RaffaellaCarrà è morta, lutto nel mondo dello spettacolo. A renderlo noto Sergio Iapino, che ne ha dato il triste… - SerglocSergio : Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella #Carrà - teresacapitanio : Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà , più dettagli : - LichtLuxLucia : RT @Adnkronos: #RaffaellaCarrà è morta, lutto nel mondo dello spettacolo. A renderlo noto Sergio Iapino, che ne ha dato il triste annuncio.… - QdSit : Raffaella Carrà è morta, lutto nel mondo dello spettacolo. A renderlo noto lo storico compagno Sergio Iapino… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

mondo dello spettacolo: è morta all'età di 78 anni Raffaella Carràmondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove ...ANCONA - La città inper scomparsa di Ornella Lippi per una vita animatrice, trascinatrice dei ' Giovani di ieri '. ...2019 avevano festeggiato i 70 anni di matrimonio. Ornella si spenta a 93 ...16:55Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà 16:54È morta Raffaella Carrà, televisione italiana in lutto 16:51Santa Flavia, c'è un ordigno in fondo al mare: sgomberata la spiaggia ...E’ lutto nel mondo dello spettacolo italiano per la morte di Raffaella Carrà, icona della musica, dell’intrattenimento e dello showbiz del Bel Paese fin dagli anni ’60. La popolarissima cantante e con ...