L’italiano è la lingua meno richiesta in Europa | l’inglese quella più ricercata da studenti per corsi extrascolastici

Comunicato Berlitz - Secondo una recente ricerca Berlitz, azienda internazionale di formazione linguistica e culturale su scala globale, i corsi in lingua italiana sono i meno richiesti in Europa per motivi lavorativi. Lo studio, che si basa sui corsi erogati dal network nell'ultimo anno soprattutto nel settore business to business, ha rivelato che l'inglese è la lingua più richiesta dagli studenti che approcciano un corso di lingua extra scolastico (36,02%), seguita dalle lingue nordiche (svedese, norvegese, danese e ...

