L'anno scorso volontario all'ospedale da campo: ora l'inviato delle Iene si tatua "Mola Mia" sul polso (Di lunedì 5 luglio 2021) Ad aprile dello scorso anno aveva lasciato la sua Sicilia per venire a Bergamo, allora nel pieno dell'emergenza Covid con la prima ondata che si stava mostrando in tutta la sua violenza. Ismaele La Vardera, giornalista del programma di Italia 1 Le Iene, aveva deciso di toccare con mano lo spirito bergamasco e nella doppia veste di inviato e volontario, si era rimboccato le maniche per lavorare gomito a gomito con gli alpini e con tutte le altre professionalità che in quei giorni stavano dando gli ultimi ritocchi e hanno poi accolto i primi pazienti nell'ospedale da campo di via Lunga. Da operaio tuttofare a cuoco, La ...

