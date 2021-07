Kate in isolamento. "In stretto contatto con un positivo" (Di lunedì 5 luglio 2021) Kate si è messa in autoisolamento perché entrata in stretto contatto con qualcuno risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto Kensington Palace senza spiegare chi sia il contatto, ma solo che c’è stato la scorsa settimana, il che fa pensare che possa essere accaduto durante il torneo di Wimbledon, a cui la duchessa ha assistito. I membri della Casa reale amano molto il classico torneo sull’erba di Wimbledon, fanno spesso capatine e di solito utilizzano il Palco Reale. La scorsa settimana la duchessa si è mostrata sugli spalti, accompagnata dal ceo Sally Bolton e da un’ex gloria ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021)si è messa in autoperché entrata incon qualcuno risultatoal Covid-19. Lo ha reso noto Kensington Palace senza spiegare chi sia il, ma solo che c’è stato la scorsa settimana, il che fa pensare che possa essere accaduto durante il torneo di Wimbledon, a cui la duchessa ha assistito. I membri della Casa reale amano molto il classico torneo sull’erba di Wimbledon, fanno spesso capatine e di solito utilizzano il Palco Reale. La scorsa settimana la duchessa si è mostrata sugli spalti, accompagnata dal ceo Sally Bolton e da un’ex gloria ...

Ultime Notizie dalla rete : Kate isolamento Kate Middleton in isolamento per 2 settimane: costretta a disertare messa alla cattedrale di St. Paul 'Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l'auto - isolamento in casa', si legge in una nota di Kensington Palace citata dall'...

Covid, Kate Middleton in isolamento dopo contatto con positivo Kate Middleton si è messa in isolamento perché è entrata in stretto contatto con qualcuno risultato positivo al Covid - 19 . Lo ha reso noto Kensington Palace, senza però dare ulteriori indicazioni su ...

Kate in isolamento. "In stretto contatto con un positivo" Kate si è messa in autoisolamento perché entrata in stretto contatto con qualcuno risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto Kensington Palace senza spiegare chi sia il contatto, ma solo che c’è ...

