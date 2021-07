Italia-Spagna, Luis Enrique: “Giocheremo ogni secondo al massimo” (Di lunedì 5 luglio 2021) Alla vigilia di Italia-Spagna, Luis Enrique rilascia alcune dichiarazioni sulla gara. Domani sera l’Italia la Spagna nella semifinale degli Europei. La squadra vincitrice accederà direttamente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 luglio 2021) Alla vigilia dirilascia alcune dichiarazioni sulla gara. Domani sera l’lanella semifinale degli Europei. La squadra vincitrice accederà direttamente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - DiMarzio : #EURO2020 | Il grande escluso della roja mette in guardia i suoi verso #ItaliaSpagna - Gio_Dusi : RT @GoalItalia: Dal Barcellona alla Croazia, dalla Bundesliga alla Spagna ?? Dani Olmo è l’arma ‘segreta’ di Luis Enrique per la partita co… - sportface2016 : VIDEO - #Euro2020 #ItaliaSpagna Azzurri arrivati a Londra, il saluto dei tifosi davanti all'albergo -