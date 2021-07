Il Mausoleo di Augusto riapre al pubblico dopo 14 anni. (Di lunedì 5 luglio 2021) di Francesca Marra. Dal 1° marzo il Mausoleo di Augusto, il celebre sepolcro circolare dell’imperatore romano, è di nuovo accessibile al pubblico. Il monumento era stato chiuso nel 2007 per consentire le operazioni di recupero e restauro eseguite da Roma Capitale e Mibact. L’ingresso prevede un tour di circa 50 minuti, e sono ammesse massimo Leggi su freeskipper (Di lunedì 5 luglio 2021) di Francesca Marra. Dal 1° marzo ildi, il celebre sepolcro circolare dell’imperatore romano, è di nuovo accessibile al. Il monumento era stato chiuso nel 2007 per consentire le operazioni di recupero e restauro eseguite da Roma Capitale e Mibact. L’ingresso prevede un tour di circa 50 minuti, e sono ammesse massimo

