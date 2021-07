I Toto all’Arena di Verona nel 2022: la data e i biglietti in prevendita (Di lunedì 5 luglio 2021) Arrivano i Toto all’Arena di Verona nel 2022. La band di Steve Lukather si unisce gli artisti che decretano le grandi ripartenze dei concerti, specie nel prossimo anno in cui, si spera, l’intero mondo sarà fuori dalla pandemia del Covid-19. Il concerto dei Toto all’Arena di Verona è programmato per il 25 luglio del 2022. I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire da mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 11. L’ultimo concerto dei Toto in Italia risale al 2018, quando la band di Africa si è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Arrivano idinel. La band di Steve Lukather si unisce gli artisti che decretano le grandi ripartenze dei concerti, specie nel prossimo anno in cui, si spera, l’intero mondo sarà fuori dalla pandemia del Covid-19. Il concerto deidiè programmato per il 25 luglio del. Iinsaranno disponibili a partire da mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 11. L’ultimo concerto deiin Italia risale al 2018, quando la band di Africa si è ...

