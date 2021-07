I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 480 casi positivi da coronavirus e 31 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.528 (33 in meno di ieri), di cui 191 nei reparti di terapia intensiva (6 Leggi su ilpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 480 casi positivi dae 31 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.528 (33 in meno di ieri), di cui 191 nei reparti di terapia intensiva (6

Advertising

infoitinterno : Coronavirus in Italia, bollettino 5 luglio: tutti i dati aggiornati sul Covid-19 - fab2563 : @tomasonidiego @ggiuliabea Mostrare qualche foto di covid intubati, dati reali di contagi in vaccinati e puntare sul senso civico - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 5 luglio - FMenegalli : @whoblocksisamo1 @AurelianoStingi Questi numeri dove li ha presi? Perché sia trial che dati sul campo (Israele ad… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #Apple memorizza 8 exabyte di dati sul Cloud Platform di #Google, noto come “Bigfoot” dallo staff di BigG. L'articolo di… -