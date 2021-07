Eduardo Leite: il coming out in diretta tv del governatore in Brasile | VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Come rispondere a messaggi tipo “preferirei avere un figlio morto che gay” pronunciati da Jair Bolsonaro? Mettendoci la faccia e mostrando al mondo quella normalizzazione dell’omosessualità che spaventa gli omofobi. A farlo è stato Eduardo Leite, governatore dello stato di Rio Grande do Sul, che ha deciso di fare coming out pubblico. No Brasil do ódio e da intolerância, assumir a orientação sexual é um gesto de coragem. Meu abraço ao governador @EduardoLeite , com quem mantenho uma relação de respeito há anos, mesmo com posições políticas que nos distanciam. Que sejamos livres para ser ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Come rispondere a messaggi tipo “preferirei avere un figlio morto che gay” pronunciati da Jair Bolsonaro? Mettendoci la faccia e mostrando al mondo quella normalizzazione dell’omosessualità che spaventa gli omofobi. A farlo è statodello stato di Rio Grande do Sul, che ha deciso di fareout pubblico. No Brasil do ódio e da intolerância, assumir a orientação sexual é um gesto de coragem. Meu abraço ao governador @, com quem mantenho uma relação de respeito há anos, mesmo com posições políticas que nos distanciam. Que sejamos livres para ser ...

