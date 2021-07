DOKU | UNA SCHEGGIA RE DEI DRIBBLING

(Di lunedì 5 luglio 2021) Jeremysi è messo in mostra alla grande a Euro 2020 con il suo Belgio,fulminanti e doti fisiche eccezionali per il giovane esterno in forza al Rennes. Contro l’Italia si è procurato il calcio di rigore, poi trasformato da Lukaku, e ha fatto salire un brivido sulla schiena di tutti noi quando nel finale ha rilasciato un potente destro da fuori area. Nasce ad Anversa il 27 maggio del 2002, è belga di origini ghanesi, ala sinistra molto rapida e abile anche nel trovare assist per i compagni, schierabile anche sulla destra. Cresce nel settore giovanile dell’Anderlecht, arrivando lì a 10 anni dal Beerschot: il 25 novembre del 2018 l’esordio in ...

Advertising

Reeduxxx : Mi raccomando chiudete Doku in una valigia e portatelo qua?? - gml73 : #Italia @RickyTrevisani ma che dici? #florenzi può giocarsi una chance perché #dilorenzo è partito bene ma poi ha f… - notitiarum : @ZZiliani Basta parlare di questi qua. Questo Belgio ha una storia calcistica di valore quanto è vero che rodrigue… - Ronnyfootball_ : @MIVIBRA @salvato87725522 @Marco_viscomi @michelejuve Vabe si,ma è immobile ad essere cojone...vedi il fallo di diL… - Navarra22946672 : RT @FedericoCesare5: Ma com’è che il comportamento meschino di #Lukaku sul gol e la chiara simulazione di #Doku, all’origine del rigore reg… -

Ultime Notizie dalla rete : DOKU UNA

Mi è piaciutodel Belgio, ma scelgo Jorginho.continuità impressionante. Sempre secondo tra i man of the match: significa che non ha sbalzi, garantisce un livello di altissima costanza' ...Mi è piaciutodel Belgio, ma scelgo Jorginho.continuità impressionante . Sempre secondo tra i man of the match: significa che non ha sbalzi, garantisce un livello di altissima costanza". ...Lo speaker radiofonico e figlio di Diego Armando Maradona ha parlato delle prestazioni dell'Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020.L'ex allenatore di Milan, Roma e Juve, Fabio Capello ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui parla a tutto tondo della Nazionale e degli Europei INGHILTERRA - "L’ho vista molto ...