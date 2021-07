Covid | 480 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore

(Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Crollo deiin Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 480, 760 in meno rispetto alle 24 ore precedenti e questo a fronte di 74.649 tamponi processati, e che determina un tasso di positività allo 0,64%. Crescita sostenuta dei, 31 i morti contro i 12 di ieri, numero che però è determinato da un riconteggio di 10 deceduti da parte della Regione Campania per il periodo dicembre 2020 a giugno scorso, e 4 da parte della regione Toscana. I guariti sono 1.582 mentre gli attuali positivi calano di 1.133 attestandosi su un numero totale di 43.531. Si allenta anche ...

