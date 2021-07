Calendario, programma, orari e diretta tv quarti di finale Euro 2020 (Di lunedì 5 luglio 2021) Euro 2020 è ormai entrato nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Una volta che verranno archiviati gli ottavi di finale, si penserà ai quarti dove le otto migliori Nazionali del continente si daranno battaglia per provare a raggiungere la finale di Wembely. Ecco il Calendario, il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutte le partite. Svizzera-Spagna venerdì 2 luglio ore 18:00 Rai 1 e Sky Belgio-Italia venerdì 2 luglio ore 21:00 Rai 1 e Sky Repubblica Ceca-Danimarca sabato 3 luglio ore 18:00 Rai 1 e Sky Ucraina – ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021)è ormai entrato nel vivo con la fase ad eliminazione. Una volta che verranno archiviati gli ottavi di, si penserà aidove le otto migliori Nazionali del continente si daranno battaglia per provare a raggiungere ladi Wembely. Ecco il, il, glie la copertura televisiva di tutte le partite. Svizzera-Spagna venerdì 2 luglio ore 18:00 Rai 1 e Sky Belgio-Italia venerdì 2 luglio ore 21:00 Rai 1 e Sky Repubblica Ceca-Danimarca sabato 3 luglio ore 18:00 Rai 1 e Sky Ucraina – ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario programma Napoli Running apre le iscrizioni di Sorrento Positano e Napoli City Half Marathon Il percorso della Ultra Marathon 54 km rientra anche nel calendario delle manifestazioni IUTA (... in programma domenica 27 febbraio 2022. Grazie al percorso molto veloce, ideale per fissare il primato ...

Cross Country a Roccaraso, i giovanissimi atleti della MTB si sfidano a Pizzalto È in programma il 18 luglio a Roccaraso , in località Pizzalto, il primo trofeo specialità " cross ... La gara di mtb è inserita nel calendario regionale della Federazione Ciclistica Italiana . Un ...

Calendario semifinali Europei 2021: programma partite, orari, tv, streaming OA Sport Il programma di ''Voci per la libertà – una canzone per Amnesty'' Dai Negramaro al contest per artisti emergenti, dai 60 anni di Amnesty International all’appello per la liberazione di Patrick Zaki. Sarà come sempre ampia la proposta di “Voci per la Libertà – Una ca ...

Milano Wine Week, il digitale aiuterà degustazioni e business La kermesse milanese dedicata al vino si terrà dal 2 al 10 ottobre in modalità fisica e virtuale Spazio ai professionisti del settore il 3-4 ottobre con la Wine Business City. Coinvolti anche più di 3 ...

