Calciomercato Roma: oggi incontro tra Mourinho e Dzeko (Di lunedì 5 luglio 2021) Josè Mourinho ha in programma oggi un incontro con Edin Dzeko: si deciderà il futuro del bosniaco alla Roma Come riporta la Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho avrà l’ultima parola sulla questione Edin Dzeko. Lo Special One ha in programma in giornata un incontro con il centravanti bosniaco per discutere del futuro. Su Dzeko pesa uno stipendio importante da 7.5 milioni di euro e un’offerta per lui è già arrivata dalla Turchia. Il Fenerbahçe ha pareggiato la quota di ingaggio offrendogli un triennale, dandogli tempo addirittura fino ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Josèha in programmauncon Edin: si deciderà il futuro del bosniaco allaCome riporta la Gazzetta dello Sport, Josèavrà l’ultima parola sulla questione Edin. Lo Special One ha in programma in giornata uncon il centravanti bosniaco per discutere del futuro. Supesa uno stipendio importante da 7.5 milioni di euro e un’offerta per lui è già arrivata dalla Turchia. Il Fenerbahçe ha pareggiato la quota di ingaggio offrendogli un triennale, dandogli tempo addirittura fino ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | Ufficiale la cessione di #Under all'Olympique #Marsiglia: le cifre e la formula - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, sempre più vicino l'arrivo di #RuiPatricio dal #Wolverhampton - DiMarzio : #Calciomercato, #ASRoma: Pau #Lopez e #Under al #Marsiglia: tutte le cifre delle due operazioni - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Roma, #Mourinho tenta il colpo #Marcelo ?? Lo #SpecialOne avvia i contatti per uno dei suoi pupilli: le ultime ?? #… - lara_ripiero : RT @RudyGaletti: ???? Una delle richieste di #Mourinho per la difesa della #Roma è Diego #Carlos. Il difensore ???? classe 1993 viene valutato… -