Calciomercato Inter, tra Dumfries e Bellerin c'è anche Zappacosta (Di lunedì 5 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport fa il punto sul dopo Hakimi: tra Dumfries e Bellerin c'è una pista davvero concreta che porta a Zappacosta La prima gatta da pelare per Simone Inzaghi da nuovo allenatore dell'Inter sarà fare i conti con l'assenza di Achraf Hakimi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per rimpiazzare il marocchino, nonostante i pochi margini di spesa (solo una decina di milioni in questa sessione), esiste una linea precisa, condivisa tra l'allenatore e la società. Serve un esterno "totale", capace di riempire tutta la fascia e adattarsi non solo al 3-5-2. Hector Bellerin resta il preferito ...

