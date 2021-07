Borsa: Europa in calo con tensioni Opec, pesa l'energia (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Borse europee proseguono in calo con le incertezze degli investitori sulla ripresa economica a causa degli effetti delle varianti del coronavirus. Sui mercati tengono banco le frizioni all'interno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Borse europee proseguono incon le incertezze degli investitori sulla ripresa economica a causa degli effetti delle varianti del coronavirus. Sui mercati tengono banco le frizioni all'interno ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa in calo con tensioni Opec, pesa l'energia: Corre il prezzo del petrolio. In rialzo l'euro sul dollaro - DividendProfit : Borsa: Europa apre in lieve calo, fari puntati sul petrolio – Economia - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa negativa in avvio, -0,4% Milano con Mediobanca in luce - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa negativa in avvio, -0,4% Milano con Mediobanca in luce - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa apre in lieve calo, fari puntati sul petrolio -