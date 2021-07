Vaccino a domicilio? La Fondazione Don Gnocchi al fianco dei cittadini più fragili. (Di domenica 4 luglio 2021) La Fondazione Don Gnocchi in prima linea per garantire il Vaccino ai cittadini fragili. Ottimi risultati per il servizio di vaccinazione domiciliare. La Fondazione Don Gnocchi è impegnata da alcune settimane nel piano di vaccinazione domiciliare a Milano, in collaborazione con le autorità sanitarie locali. L’intervento degli operatori della Fondazione riguarda cittadini fragili che non hanno la possibilità di accedere agli hub vaccinali allestiti in città. “Abbiamo risposto prontamente a una richiesta di manifestazione ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) LaDonin prima linea per garantire ilai. Ottimi risultati per il servizio di vaccinazione domiciliare. LaDonè impegnata da alcune settimane nel piano di vaccinazione domiciliare a Milano, in collaborazione con le autorità sanitarie locali. L’intervento degli operatori dellariguardache non hanno la possibilità di accedere agli hub vaccinali allestiti in città. “Abbiamo risposto prontamente a una richiesta di manifestazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino domicilio Regione - Covid, oggi si registrano 3 decessi e 85 nuovi positivi. Ecco i dati ...vaccino Pfizer per i ragazzi di età compresa tra i 12 anni compiuti (nati nel 2009) e i 16 anni (nati nel 2005). ** Asl Roma 1: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio ...

Vaccini in Puglia, 3.665.399 le dosi somministrate: pari al 91,6% ASL BRINDISI Nella Asl di Brindisi sono state somministrate finora 352mila dosi di vaccino, di cui ... I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 141.561 dosi di cui 17.655 a domicilio. ...

Vaccini anti Covid, 3.665.399 dosi somministrate in Puglia BARI - Sono 3.665.399 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91.6% di quelle consegnate dal ...

